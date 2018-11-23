В Италии ввели штраф за хождение в шлёпках и сланцах, сообщает DEITA.RU.

Национальный парк Чинкве-Терре теперь будет карать нарушителей запрета на более, чем две тысячи евро – примерно 170 тысяч рублей. По сообщению портала Daily Mail, к такому радикальному решению властей привели частые случаи походов туристов в скалистые области курортной территории без наличия подходящей для местности обуви.

Итальянские спасатели посетовали, что легкомысленное отношение гостей парка зачастую заканчивается возникновением экстримальных ситуаций, требующих принятия экстренных мер по оказанию помощи путешественникам, разгуливающим по скалам в шлёпанцах.

Дмитрий Шевченко