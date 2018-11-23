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Главный матершинник России Сергей Шнуров разместил в своём недавно созданном телеграм-канале стих в ответ на высказывания российского чиновника, сообщает DEITA.RU.
Артист высмеял слова теперь уже бывшего сотрудника дочерней компании Роскосмоса Станислава Жаркова, которого уволили после его оскорбительных высказываний в адрес жителей хрущёвок.
«И вот уже в который раз,
Их травят, и толпой гнобят.
Всех тех ребят, что говорят,
Как есть и просто без прикрас»
Дмитрий Шевченко
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