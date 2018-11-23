Главный матершинник России Сергей Шнуров разместил в своём недавно созданном телеграм-канале стих в ответ на высказывания российского чиновника, сообщает DEITA.RU.

Артист высмеял слова теперь уже бывшего сотрудника дочерней компании Роскосмоса Станислава Жаркова, которого уволили после его оскорбительных высказываний в адрес жителей хрущёвок.

«И вот уже в который раз,

Их травят, и толпой гнобят.

Всех тех ребят, что говорят,

Как есть и просто без прикрас»

Дмитрий Шевченко