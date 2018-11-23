Лидер группировки «Ленинград» отметился предпраздничным стихом в честь 8 марта, сообщает DEITA.RU.

Сергей Шнуров высмеял стремление мужчин угодить своим женщинам, преподнося им дорогие подарки. Свой посыл музыкант традиционно оформил в виде стихотворения и разместил в недавно созданном личном канале в телеграме.

«Карман обыкновенно

Пустел, но вместе с тем,

Достал последний чирик,

Отдал его не глядя.

Услышал панегирик, —

Иди работай, дядя!

Как рыцарь будь в доспехах,

Карманов нет у лат!

Ну всё прощай, успехов,

До следующих зарплат.

Ах, да! Восьмое Марта!

Подарок не забудь,

Перевести на карту.

Целую, милый, будь» (с) Сергей Шнуров





Дмитрий Шевченко

