Source Instagram/shnurovs
Лидер группировки «Ленинград» отметился предпраздничным стихом в честь 8 марта, сообщает DEITA.RU.
Сергей Шнуров высмеял стремление мужчин угодить своим женщинам, преподнося им дорогие подарки. Свой посыл музыкант традиционно оформил в виде стихотворения и разместил в недавно созданном личном канале в телеграме.
«Карман обыкновенно
Пустел, но вместе с тем,
Достал последний чирик,
Отдал его не глядя.
Услышал панегирик, —
Иди работай, дядя!
Как рыцарь будь в доспехах,
Карманов нет у лат!
Ну всё прощай, успехов,
До следующих зарплат.
Ах, да! Восьмое Марта!
Подарок не забудь,
Перевести на карту.
Целую, милый, будь» (с) Сергей Шнуров
Дмитрий Шевченко
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