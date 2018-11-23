Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новые стихи, посвященные высказыванию волгоградского депутата о том, что низкую пенсию получат только «тунеядцы и алкоголики», сообщает DEITA.RU.

Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись, на которой депутат Гасан Набиев на заседании областной думы заявил, что небольшую пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики», а малоимущие «сами себе создали проблемы».

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, потому, как сам из этих самых родом», — написал Шнуров, отметив, что «выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни».



Напомним, депутат, член фракции «Единая Россия», экс-руководитель ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что низкие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши», а малоимущие пенсионеры в РФ сами себе создали проблемы, пишет РИА ФАН.



Набиев в ответ на слова депутата-коммуниста Михаила Таранцова, который сообщил, что в стране прожиточный минимум составляет 20 тысяч рублей, а в регионе — 8,5 тысяч, отметил, что низкие пенсии в размере восьми тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши», а у тех, «кто работал нормально», пенсии составляют порядка 20−25 тысяч рублей.



Также депутат подчеркнул, что малоимущие сами себя создали, хотя «могли быть нормальными».



Отметим, размер прожиточного минимум в Волгоградской области для пенсионеров составляет чуть выше 8,5 тысяч рублей, а на задании облачной думы обсуждался вопрос о доплате малоимущим.



Таисия Масина