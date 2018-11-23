Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал очередными стихами на злобу дня: на этот раз он подверг критике волгоградского депутата, назвавшего «тунеядцами и алкашами» тех, кто в советское время заработал слишком маленькую пенсию, сообщает DEITA.RU.

На своей странице в Instagram лидер «Ленинграда» опубликовал видеозапись, на которой волгоградский депутат Гасан Набиев делает подобное заявление. Подписано это выступление стихами, как обычно для Шнурова, содержащими обсценную лексику, в которых он заступается за «алкашей и тунеядцев».

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, потому как сам из этих самых родом», — пишет Шнуров, добавляя, что, видимо, «выбранный народом дядя уже не помнит жизни».



По мнению члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогера Вадима Манукяна, хотя по сути Сергей Шнуров вроде бы прав, но он явно лицемерит и злоупотребляет жанром «утром в газете вечером в куплете».



«Знаете, Шнуров конечно может сколько угодно писать стихи на злобу дня «в образе», в знаменитом дореволюционном формате «утром в газете вечером в куплете», но, на мой взгляд, это сплошное лицемерие, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей.



— Не верю я его стихам и никогда не верил. Дескать пишет от лица народа. Это вообще бич нашего времени. Богатые и знаменитые чуть ли не в грудь себя бьют, типа «я свой пацан, я с народом». Если ты не лицемеришь, — раздай свои деньги народу, живи с ним его жизнью, и тогда станешь по праву рядом с ним, а пока это только «театр у микрофона».



Это проблема не только деятелей искусства, но также некоторых политиков и чиновников — они недостаточно знают или прочно забыли настоящую народную жизнь, считает блогер.

«Шнуров вряд ли может говорить от лица народа, — уверен он. — От лица народа может говорить тот, кто зарабатывает 15-30 тысяч рублей в месяц. Вот эти люди реально на своей шкуре чувствуют, чем живет народ, пишет РИА ФАН.



Депутата, рассказавшего о пенсионерах-«тунеядцах», коллеги уже осудили и правильно сделали. Между прочим, на минимальные пенсии живут не только «тунеядцы и алкаши», но еще, к примеру, инвалиды. Моя теща тоже получает минимальную пенсию как инвалид. Ей повезло, у нее есть заботливые дети, но всем ли инвалидам так повезло? Увы, нет.



Так что, думаю, этому депутату следует извиниться перед людьми. Ведь он походя оскорбил миллионы людей, которым и так очень нелегко в жизни пришлось, а их по сути записали в «алкаши и тунеядцы», — подчеркнул Вадим Манукян.



Ранее волгоградский депутат Гасан Набиев на заседании областной думы заявил, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши», а малоимущие российские пенсионеры сами создали себе проблемы. Первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, в чем главная ошибка Набиева, а с чем в его заявлении можно согласиться.



Таисия Масина