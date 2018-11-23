В акваториях Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 7 марта в открытых водах Тихого океана, Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Как прогнозируют синоптики, шторм сохранится до конца ночи 9 марта.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

Совсем иная погода на юге Дальнего Востока – в Приморском крае. Как отмечают синоптики портала «Примпогода», ближайшей ночью и днем на край распространится гребень континентально антициклона. Погода в Приморском крае ожидается ясной и без осадков.

В ночные часы воздух выхолодится до −3…−12 °C, в горных районах до −19 °C. Днем при отсутствии облаков воздух прогреется до 0…+10 °C. Завтра, 7 марта, в краевой столице осадков не ожидается. Ветер ослабеет. Ночь ожидается холоднее прошедшей, а день будет немного теплее.



Дмитрий Санников