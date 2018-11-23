Минздрав предложил ввести штраф для врачей и больниц, если они оказывают помощь ненадлежащего качества, и не просто предложил, а уже и законопроект разработал. Он размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов и даже прошел общественное обсуждение, сообщает DEITA.RU.

То есть, если медицинское учреждение не создает условия, обеспечивающие соответствие медпомощи, которую оно оказывает, критериям оценки качества медпомощи, это может грозить ему предупреждением или административным штрафом для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических - от 50 тысяч до 70 тысяч, пишет РГ.

Кроме того, к ответственности можно привлечь и региональных властей, если не создаются условия, обеспечивающие качество и доступность медпомощи. Им это будет стоить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Таисия Масина

