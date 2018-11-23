С каждым годом вдоль российских автомобильных дорог появляется все больше камер видеофиксации. Одна из самых главных задач аппарата — запечатлеть момент превышения скорости. После того, как гонщик попадает в объектив камеры, на его имя приходит так называемое письмо счастье. Разумеется, мало кто хочет оплачивать штраф. Чтобы сэкономить на штрафах по превышению, можно воспользоваться одним из предложенных DEITA.RU способов.

Антирадар

Сегодня в свободной продаже имеются радары-детекторы, они же антирадары. Способ действия прост: когда автомобиль на высокой скорости подъезжает к камере, она не может зафиксировать нарушение из-за антирадара, который, создавая помехи, не позволяет сделать снимок.

Использование антирадара запрещено, за его применение предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей.

Навигатор

Не менее действенный способ, чтобы не получить штраф, — использовать навигатор. На сегодняшний день только Яндекс-навигатор предупреждает о приближении к камере видеофиксации, поэтому, как только слышите приятный женский голос, сбрасывайте скорость.

Номера перевертыши

Существует специальная технология, которая позволяет в автоматическом режиме переворачивать номер. Таким образом, даже если камера сфотографирует номер – штраф придет кому угодно только не нарушителю. Стоит отметить, за такую «примочку» предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова