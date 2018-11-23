В Молодежной библиотеке «Бук» 10 марта пройдет открытая лекция Игоря Маранина «Сибирские легенды», сообщает DEITA.RU по материалам библиотеки.

Городские легенды − беспроигрышный жанр, ведь жителям каменных джунглей и автострад необходима своя мифология. Во Владивостоке мифологизацией улиц и причалов занимается писатель Василий Авченко, а в Сибири − краевед и писатель-фантаст Игорь Маранин.

В это воскресенье, 10 марта в 18:00 в «БУК» пройдет открытая лекция Игоря Маранина «Сибирские легенды», на которой расскажут о легендарном приморском охотнике на тигров, о самой большой ошибке в истории Приморского краеведческого музея, о неуловимом Белом деде и много других историй.





Лекция пройдет в рамках старта автопробега «Тотальное путешествие». Владивосток первым услышит истории, которые войдут в книги Игоря Маранина «Легендариум». Книга поступит в продажу ориентировочно в мае этого года.

А 12 марта в Городской библиотеке-музее Находки состоится презентация альманаха «ПАРОВОЗЪ» Союза российских писателей. Название альманаха-навигатора символизирует Транссиб, построенный ещё в досоветские времена и объединивший самые значительные города Сибири.

Транссиб проходит и через Приморье, поэтому в альманахе опубликованы стихи поэтов из Владивостока - Александра Егорова, Ивана Шепеты, Галины Якуниной и автора детских стихов из Находки Александра Шипицина.

Дмитрий Санников