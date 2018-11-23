Презентация альманаха «ПАРОВОЗЪ» Союза российских писателей состоится в Городской библиотеке-музее, сообщили DEITA.RU в администрации Находкинского городского округа.

Название альманаха-навигатора символизирует Транссиб, построенный ещё в досоветские времена и объединивший самые значительные города Сибири.

Транссиб проходит и через Приморье, поэтому в альманахе опубликованы стихи поэтов из Владивостока - Александра Егорова, Ивана Шепеты, Галины Якуниной и автора детских стихов из Находки Александра Шипицина.

Сибирские гости, никогда прежде не бывавшие в Приморье, расскажут о своем творчестве, будут читать стихи. Вероника Шелленберг из Омска является фактическим составителем альманаха. Павел Маркин из Красноярского края больше известен под псевдонимом Ёж, сейчас проживает в Москве. Он - поэт и прозаик-рассказчик. Вёрстка и обложка – дело его рук. Ведущий вечера – приморский поэт Иван Шепета.

Организаторы приглашают находкинских авторов и всех желающих для дружеского неформального общения. Вечер поэзии состоится 12 марта в 17.00 Городской библиотеке-музее по ул. Сенявина, 14. Вход свободный.

Дмитрий Санников