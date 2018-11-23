В социальных сетях активно обсуждают начало снегопада во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Один из пользователей опубликовал в инстаграме видео с первыми хлопьями падающего снега с вопросом о том, есть ли кто-нибудь, кто уже поменял зимнюю резину на летнюю.

К обсуждению насущной темы подключились десятки других пользователей. «Кто на летней, сидите дома!!!», «Да у кого она была зимняя с такой зимой стала летняя», «Уже на зимней!».

Напомним, по сообщению синоптиков, снег продлится до утра 13 марта, а пик осадков придётся на 19 часов вечера 12 марта.

Дмитрий Шевченко