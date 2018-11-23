Северный японский остров Хоккайдо пострадал от землетрясения магнитудой 5,7 баллов, сообщает DEITA.RU.

По данным Главного метеорологического управления страны, эпицентр пришелся на юго-запад острова. Подземные толчки ощущались в четырех префектурах, максимальная сила достигала 6 баллов.

Отмечается, что в указанном районе частично приостановлено железнодорожное сообщение. Кроме того, в настоящее время 74 жилых дома остаются без водоснабжения. По предварительным данным пострадали три человека.



Таисия Масина



