По информации источника DEITA.RU в силовых структурах, сегодня в Приморском водоканале нагрянули с обыском, ведутся следственные действия.



Пребывание силовиков длилось около часа. Их интересовала информация о работе ведомства до 2015 года. Визит прошёл без задержаний.

Ранее DEITA.RU проводила расследования о деятельности Примводоканала, попросив считать одну из публикаций о возможных нарушениях при строительстве очистных сооружений Владивостока официальным обращением в правоохранительные органы. Так, у горожан и редакции возникли сомнения, как и из чего сделаны эти самые очистные, до сих пор не работающие в дальневосточной столице, и сопутствующие им коммуникации. Бытует мнение, что для строительства ряда коммуникаций могли быть использованы бывшие в употреблении материалы.