Переменчивая весенняя погода ждёт в Приморье в выходные, об этом DEITA.RU сообщили приморские синоптики.

16–17 марта погода в регионе будет разной. В субботу над территорией края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт и вызовет местами небольшие осадки. Минимальная температура воздуха составит минус 9–16 градусов ниже нуля, на южном побережье от нуля до минус 7 градусов.

Днём существенных осадков не ожидается. Максимальная температура 2–9 градусов выше нуля, на севере края от 1 градуса тепла до минус 3-х. В воскресенье над краем начнётся рост атмосферного давления. В ночные часы при ясном небе усилится ночное выхолаживание. Днём воздух будет хорошо прогреваться. Температурный фон в ночные часы понизится, а в дневные — повысится в среднем на 3–5 градуса.

Во Владивостоке в ночь на субботу возможен слабый снег с вероятностью около 40 процентов. Днём погода без осадков. Минимальная температура воздуха минус 1–4 градусов, максимальная плюс 3–6 градусов. В воскресенье солнечно. В ночные часы температура воздуха существенно не изменится. В дневные повысится.

Екатерина Брязгунова