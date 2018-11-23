В акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Утром в воскресенье, 3 марта, в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение в виде высоких волн. В понедельник оно распространится в открытые воды Берингова моря и сохранится до глубокой ночи 5 марта.

Отмечается, что волнение представляет угрозу только для судов низкого класса. Экипажу таких судов рекомендуется укрыться в закрытых бухтах.

Екатерина Брязгунова