К дыму от пожаров прибавилось и увеличение загрязнения приземного слоя воздуха, которое произошло из-за слабого ветра. На данный момент уровень загрязнения не превышает санитарных норм, но концентрация взвешенных веществ (пыли) и угарного газа во Владивостоке намного выше обычных значений. Это может ухудшиться состояние людей, страдающих астмой и сердечными заболеваниями.

В ближайшее время значительных осадков, которые могли бы в большинстве районов существенно изменить ситуацию, не предвидится. Небольшие осадки возможны лишь местами. Но сегодня во второй половине дня посвежеет ветер, что немного улучшит экологическую обстановку.

Во Владивостоке также отмечается ухудшение видимости из-за дыма, ветер слабый. На данный момент отмечается усиление ветра, в связи с чем дым над городом понемногу стал рассеиваться. Это должно облегчить ситуацию, и дышать станет легче.

Екатерина Брязгунова