1,5-месячного медвежонка-сироту нашли в дупле в Приморье, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует центр «Тигр».

Как рассказали специалисты, в конце февраля в Спасском районе лесники услышали выстрел в лесу и сообщили о случившемся в департамент краевого Охотнадзора. Вскоре удалось задержать браконьера, которого для дальнейшего разбирательства отправили в полицию.





Только через сутки удалось найти в дупле 1,5-месячного медвежонка, который ждал свою маму. Его немедленно отправили в центр реабилитации.

«Малыш оказался упитанным бутузом, который уже пытается вставать на лапки и у него начали прорезываться первые зубки», — делятся впечатлениями специалисты центра.

Екатерина Брязгунова