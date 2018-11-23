«Ростелеком» активно ведет работу по предупреждению проблем на сети. Созданные в компании решения позволяют локализовать неисправности на узле до того, как они отразятся на качестве услуг у абонента, сообщает DEITA.RU. Система предиктивного мониторинга (СПМ) за время тестовой эксплуатации помогла предотвратить тысячи аварийных ситуаций на сетях абонентского доступа в Приморском крае.

Предиктивный подход — это новый уровень технического обслуживания клиентов с применением технологий раннего обнаружения неисправностей и автоматизированной интеллектуальной обработки большого объема данных. Использование этого подхода уменьшает количество обращений и сервисных заявок в компанию, в том числе повторных. Система предиктивного мониторинга собирает данные из информационных систем компании и сетевого оборудования, анализирует их и формирует данные диагностики сети, отражающие уже существующие и потенциальные сложности у абонентов. Среди них разрывы соединения, снижение скорости и уровня сигнала, физическое повреждение разъёма или кабеля, ошибки на портах коммутатора и в настройках роутера клиента. Ежедневно в СПМ поступают данные с более 200 000 устройств, обеспечивающих доступ в интернет и к «Интерактивному ТВ»