Пятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ администрации Владивостока в выдаче разрешения на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85А в г. Владивостоке» компании «Порто-Франко 70». Постановлением суда застройщику в заявленных требованиях отказано в полном объеме. Таким образом, строительство на этом земельном участке жилого дома невозможно, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

При этом, как пояснили в правовом управлении администрации Владивостока, ООО «Порто-Франко 70» вправе подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа на постановление Пятого арбитражного апелляционного суда в срок до 17.03.2019. В таком случае специалисты мэрии и дальше будут отстаивать запрет на возведение на небольшом земельном участке среди сложившейся застройки высотного жилого дома.

Как говорят материалы судебного дела, история этой территории началась еще в 1992 году – она была передана под строительство административно-технического центра, и там началось возведение здания. После смены ряда собственников объект незавершенного строительства готовностью 7,3 % и земельный участок под ним оказались в собственности физического лица. В 2017 году собственник передал всё это в аренду ООО «Порто-Франко 70» - для строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями. К слову, ООО «Порто-Франко 70» является резидентом Свободного порта Владивосток.

В 2018 году застройщик обратился в администрацию Владивостока с заявлением о выдаче разрешения на строительство, однако мэрия в выдаче документа отказала.

В связи с отказом в выдаче разрешения на строительство ООО «Порто-Франко 70» подало иск в Арбитражный суд Приморского края – об обязании управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока выдать такой документ. В октябре 2018 года суд принял решение признать отказ незаконным и обязать администрацию города повторно рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на строительство.

Не согласившись с таким решением, администрация Владивостока подала апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд. По итогам рассмотрения материалов дела суд апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Приморского края отменил, а также принял новое решение - в удовлетворении заявленных застройщиком требований отказать.

Как прокомментировали в правовом управлении, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что у администрации Владивостока имелись предусмотренные частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ основания для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85а в г. Владивостоке».

Так, суд установил, что земельный участок поставлен на кадастровый учет с разрешенным использованием «для дальнейшей эксплуатации объекта незавершенного строительства (административно-технического центра) готовностью 7,3 %», и, значит, изменение данного вида разрешенного использования на «многоквартирные дома» является неправомерным.

Таким образом, суд указал на невозможность строительства многоквартирного жилого дома в границах земельного участка в районе Океанского проспекта, 85а.