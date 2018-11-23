Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сделал важное заявление о Крыме, сообщает DEITA.RU.

В интервью Дмитрию Гордону политик заявил, что во время событий 2014 года нынешний президент Украины Пётр Порошенко говорил ему о том, что после того как Крымский полуостров вернётся в состав России, западные страны возьмут Украину в НАТО.

По словам Саакашвили, Порошенко сравнил "крымский кризис" с ситуацией в Южной Осетии и Абхазии, которые вышли из состава Грузии и, по мнению лидера Украины, уже никогда не вернутся обратно.

Также Саакашвили добавил, что во время разговора с Порошенко он выразил сомнения во вступлении Украины в западный военный альянс и в том, что Крым и Донбасс могут стать территориями не подконтрольными украинским властям.

Дмитрий Шевченко