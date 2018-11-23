Депутаты Государственной Думы на заседании Комитета по госстроительству и законодательству рассмотрят законопроект о запрете скидок на табачную продукцию, сообщает DEITA.RU.

Сейчас в России действует запрет скидок на алкогольную продукцию. Депутаты хотят внести аналогичные изменения в законодательство относительно сигарет. В соответствии с законопроектом, запрещается применение скидок с цены табачных изделий через их продажу по цене ниже максимальных розничных цен. Также из закона вычеркивается норма о минимальной розничной цене табачной продукции, которую устанавливает производитель.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас законодательство, с одной стороны, запрещает применение любых скидок для табачной продукции, но при этом допускает установление на нее минимальных розничных цен, которые могут быть на уровне 75% от минимальной розничной цены (МРЦ). Фактически это и есть скидка в 25% от МРЦ, стимулирующая продажу табачных изделий.

С 1 марта 2019 года любую табачную продукцию с целью реализации можно ввозить из-за границы только со специальным чипом. с 1 июля без чипа ввезти невозможно станет обувь, а с 1 декабря — одежду, постельное белье, парфюмерию, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, а также другие товары.



Дмитрий Санников