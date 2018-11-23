В жизни каждого уважающего себя автомобилиста была ситуация, когда на трассе загоралась лампочка, оповещающая, что все: бензин в баке практически израсходован. Чаще всего в этом случае водитель начинает судорожно соображать, где же можно по-быстрому заправиться, сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Загоревшаяся лампочка всего лишь информирует: пора подыскать ближайшую АЗС. Сколько же километров можно проехать на горящей лампочке на самом деле, на этот вопрос отвечает DEITA.RU.

В среднем в бензобаках современных автомобилей, когда загорается лампочка, остается по меньшей мере от 5 до 12 литров бензина. Это количество в зависимости от марки машины позволяет проехать от 60 до 100 километров. Однако опытные автомобилисты рекомендуют рассчитывать на 50 километров.

Стоит отметить, что лучше не допускать часто моментов, когда загорается лампочка. Ведь на дне бензобака могут лежать какой-то мусор или примеси, которые начнут поступать при пустом в автомобильную систему. Это в свою очередь может привести к поломке нейтрализатора и бензонасоса.

Екатерина Брязгунова