Стали известны доходы граждан, зарабатывающих на фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Частные лица, чаще индивидуальные предприниматели, покупают оборудование и заключают договор с органами государственной власти сроком на 12 лет. При этом, радар с камерой устанавливаются в строго отведенном месте, и прописывается скорость, при превышении которой водитель будет оштрафован.

Цена на совсем старое оборудование начинается от 800 тысяч рублей, но при этом не факт, что оно пройдет сертификацию. Средняя цена на современную камеру-радар составляет 2 миллиона рублей. Кроме того, нужно будет оплатить услуги сторожа, засевшего в машине неподалеку, и стерегущего ценную «треногу». Плата «смотрящему» сильно колеблется в зависимости от региона. В Москве берут 2 тысячи рублей в день, в краях и областях победнее – 800 рублей.

Обычно владелец получает фиксированную сумму процента от штрафа – 200 рублей с одной тысячи. На практике оборудование полностью окупается за 1-2 года, принося затем владельцу чистую прибыль.

Важно знать, что перед стационарными комплексами необходимо устанавливать знаки, предупреждающие о видеофиксации. Для мобильных камер таких ограничений нет, они могут стоять совершенно в любом месте. Кроме того, даже у сертифицированных камер большая погрешность в зависимости от угла установки — до 10 километров в час. Чем и пользуются бизнесмены.

Дмитрий Санников