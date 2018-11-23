Неподалеку от японского острова Садо столкнулись скоростной паром и крупное морское животное, сообщает DEITA.RU. Об пишет РИА ФАН.

По информации местных властей, на борту парома, который вышел из порта Ниигата, находились 121 пассажир и четыре члена экипажа. Четыре человека в результате столкновения получили серьезные травмы. Всего пострадали порядка 80 человек.

Предположительно, судно врезалось в кита. При столкновении с животным паром получил повреждения: на обшивке судна была обнаружена крупная трещина, а его подводные крылья погнулись.

Примечательно, что происшествие не помешало морскому судно добраться до порта на острове Садо.

Екатерина Брязгунова