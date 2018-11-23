В предстоящие выходные во Владивостоке состоится весьма необычное мероприятие — «Турнир ораторов «Искусство говорить — 2019». 16 марта опытное жюри оценит подготовленные выступления ораторов Дальневосточной столицы, а ровно через неделю, 23 марта, состоятся «Ораторские поединки». Что это за мероприятие, зачем они четвертый год проводятся во Владивостоке, какие цели преследуют устроители конкурса и стоит ли идти простому жителю города на турнир, рассказал организатор, тренер по ораторскому искусству, харизме и комедийной импровизации improv Александр Поясок корреспонденту DEITA.RU.

Александр, расскажите немного о турнире. Что это за мероприятие?

16 и 23 марта у нас будет проходить ежегодный турнир по ораторскому искусству. Это будет уже четвертый турнир. Впервые подобное мероприятие состоялось в 2016 году, ранее ничего такого во Владивостоке не проводилось. Это мероприятие, где все ораторы города могут посоревноваться, показать свой навык, в конце концов, это просто интересно. В открытом турнире ораторов могут принять участие не только мои ученики, но и ученики других городских школ, да и просто любой желающий. Доступ на мероприятия свободный, как для выступающих, так и для зрителей.

Кто традиционно выступает на турнире?

Чаще всего это люди, которые проходили курсы по ораторскому мастерству. Им интересно испытать свой навык. Турнир — еще один способ улучшить его. Для них это опять же практика. На мой взгляд, потрясающая практика. На мероприятии будут жюри, тренеры, которые дадут обратную связь. Однако бывают и те, кого я раньше не видел. Это просто люди, которым интересно данное направление как способ саморазвития.

Как происходит выступление?

У нас в турнире две номинации. Первая номинация — это подготовленное выступление на семь минут. Тема свободная. Жюри оценивает выступление по ряду критерий, выставляются баллы. По окончанию мероприятия присваиваются призовые месте — первое, второе и третье.

Вторая номинация — ораторские поединки. Участникам предлагается спорная тема и ограниченное время для ее обсуждения. Задача ораторов — быть максимально убедительными для тех, кто их слушает.

Допустим, я когда-то занимался ножевым спортивным фехтованием. По данному направлению проводились неоднократно проводились турниры, которые особенно интересны с позиции эмоционального накала. Одно дело тренировка, а другое — выступить на турнире на уровне Дальневосточной столицы. И здесь речь не о медали, а об опыте. В конце концов, сам формат «тренировки» необычный. В какой-то момент я и задумался, а почему бы не сделать такое в ораторском искусстве. Ведь никто этого прежде не делал, поэтому мы решили провести в 2016 году первый ораторский турнир.

Тогда, 16-м году, сколько у вас было людей

В каждом турнире в номинациях участвуют по 12 человек. Некоторые ораторы состязаются в обеих номинациях. В общей сложности человек по 18.

Что касается зрителей, то, так как у нас нет спонсоров, помещения у нас небольшие. В прошлый раз мы проводили турнир в библиотеке Бук. Я не помню, сколько она вмещает человек, но люди стояли. Был прямо полный зал. Сейчас зал побольше. Оба турнира будут проводиться в Центре содействия развитию молодежи Приморского края на Посьетской.

Что будет ожидается интересного?

Я увижу выступления только на самом турнире, впрочем, как и жюри, и зрители. Перед турниром участники скинут названия, чтобы анонсировать выступления. Я знаю примерный навык участников и то, что по большей части будут интересные выступления.

Здесь нужно понимать, что, когда мы чему-то учимся, мы всегда наблюдаем за теми, у кого это получается лучше. Все, что угодно. Если человек ходит в секцию единоборств, то ему интересно смотреть бои спортсменов, подмечать, как они это делают. Если человек занимается ораторским искусством, интересно смотреть на выступления других людей.

Самое любопытное то, что мы можем учиться как на хороших, так и на плохих примерах. И на плохих, должен сказать, иной раз не хуже. То есть, когда мы видим, что человек сделал что-то неправильно, некрасиво, у нас тоже отпечатывается, что так делать не нужно. Поэтому на турнире ораторов есть возможность увидеть опыт других людей, как они выступают, как жюри их оценивает. В качестве зрителя, находясь там, тоже можно учиться ораторскому искусству.

Наше мероприятие и задумано, чтобы люди могли испытать свой навык. Вот человек занимается ораторским искусством, совершенствуется: может просто книги читает, может какие-то курсы проходил, где-то практикуется. В турнире ораторов все будет направлено то, чтобы оценивать, как он это делает. Ему выставят оценку, балл, а это очень классный момент для тренировки навыков.

Стоит отметить, что, если человек даже не участвует в поединках, а просто сидит в аудитории, он тоже учится.

Приведите, пожалуйста, пример. Что вам запомнилось больше всего?

В прошлом году у нас были очень зрелищные, эмоциональные поединки и креативные подготовленные выступления. Ораторы очень разные. Это могут быть какие-то очень личные истории. Один оратор на энергетике, другой логичный. Самое интересно, конечно, накал соперничества. Его дух там прямо витает в зале. Особенно, когда проводятся ораторские поединки. Часто бывают такие эмоции, которыми и зал увлекался. Как настоящие бои, только здесь сражаются словами.

Без преувеличения скажу, что иногда ораторы такие выступления делают, что слезы наворачиваются. Другой наоборот может развеселит, зал смеется до упаду. Такие моменты запоминаются, но пересказать их невозможно.

Вы можете сравнить турнир с каким-нибудь известным шоу?

Затрудняюсь. Это же не ТВ-формат. Там другая направленность. То, что мы видим на телевидении, — это развлекательное, а в нашем формате есть элемент обучающего. Конечно, в качестве развлечения ораторский турнир посетить тоже можно, но в нашем мероприятии все-таки есть обучающий компонент.

Вы говорите: «Обучающий компонент». А вот жителю Владивостока зачем приходить на турнир ораторов?

Как минимум, это дает понимание того, что это из себя представляет, потому что мы думает, что слова «ораторское искусство» — это что-то такое, чем должны заниматься политики, какие-то известные люди, которым предстоит выступать, но на этом турнире можно увидеть обычных людей, некоторые из них занимаются этим не так давно. И тем не менее, мы видим, что зачастую они говорят на таком уровне, который выше среднего, и к которому хотелось бы стремиться.

В конце концов, турнир ораторов может выглядеть весьма интересно, и подарить позитивные эмоции. А для кого-то он может стать билетом в мир ораторского искусства.

Чем человек, владеющий ораторским искусством, отличается от человека, который им не владеет?

Это навык. У человека могут быть различные ценности и цели. Ораторское искусство — это просто навык, который может помочь их достигать. Принято считать, что оратор — человек, который стоит перед аудиторией и вещает в зал. Однако на самом деле ораторские навыки используются в любой момент общения. И я думаю, что мы можем массу примеров вспомнить. Люди, которые добились успеха в жизни, по большей части умеют говорить на уровне выше среднего. Опять же речь о том, если они сами достигли этих результатов.

Как вы думаете, сегодня Россия встала на путь того, чтобы молодежь, взрослое поколение стало говорить лучше?

Все топовые тенденции на Западе приходят в Россию, но только с опозданием. Та же импровизация, которой я занимаюсь, на Западе давно известна, а в России только начинается. В России такое шоу только недавно появилось на ТНТ, а на западе в конце 80-х. Похожее происходит с ораторским искусством. На Западе культура ораторского искусства намного выше, там этому учатся многие.

Приобщиться к ораторскому искусству можно 16 и 23 марта в Центре содействия развитию молодежи Приморского края на Посьетской, 14.

Вход бесплатный. Начало в 19 часов.

Екатерина Брязгунова