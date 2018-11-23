Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова опровергла сообщения о своем плаче после итогов региональных выборов в сентябре 2018 года, сообщает DEITA.RU.

Выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме, Элла Памфилова заявила, что не плакала после обсуждения итогов выборов в Приморье. «Все вы слышали эту байку по поводу плачущей Памфиловой. Одно из уважаемых ранее мной изданий выносит в заголовок, что Памфилова расплакалась. Все внимание сконцентрировано уже на этом. Кто только не оттоптался, многие политологи, спикеры выступают на радиостанциях», - прокомментировала былые дела Памфилова.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре 2018 года в два тура. ЦИК счел, что из-за нарушений результаты выборов достоверно установить невозможно, и рекомендовал крайизбиркому аннулировать их итоги. Новые выборы главы региона состоялись в декабре 2018 года.

Накануне руководитель Центризбиркома сделала заявление о скандальном подсчете голосов на выборах губернатора Приморья в сентябре 2018 года. «Все материалы передали в правоохранительные органы и будем настойчиво добиваться, чтобы все-таки правоохранительные органы тщательно провели расследование и выявили виновников и при повторном голосовании в первом туре, и при повторных выборах, пусть там незначительные нарушения», - заявила Памфилова.

Дмитрий Санников