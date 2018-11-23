Назван топ-3 самых востребованных профессий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области, сообщает DEITA.RU .

Если у вас в руках - одна из названных специальностей, можете смело переезжать, без работы точно не останетесь, в этом нас заставляет быть уверенными пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РФ, которая провела ряд соответствующих исследований.

Так, в Москве в топ-3 самых востребованных профессий в 2018 году входили: специалист по интернет-маркетингу; специалист по веб-дизайну (разработчик Web и мультимедийных приложений); менеджер по информационным технологиям.

В Санкт-Петербурге топ-3 профессий в 2018 году составили: специалист по интернет-маркетингу; бухгалтер; сетевой и системный администратор.

В Краснодарском крае и Свердловской области самой востребованной была профессия педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. В первую тройку профессий в этих регионах также вошли педагог дошкольного образования и бухгалтер.



А тем временем, некоторых и во Владивостоке неплохо кормят. К примеру, отличная зарплата у директора по логистике, в среднем она составила 153 тысячи рублей, финансовый директор во Владивостоке может зарабатывать до 190 тысяч рублей ежемесячно. Довольно хороший заработок у бизнес- аналитика - 90 тысяч рублей, SEO-оптимизатор в среднем зарабатывает 62 тысячи, ведущий веб-разработчик - от 160 000 рублей, заведующий отделением, врач-нефролог - от 120 000 рублей, программист «1С» - от 120 000 рублей.

Таисия Масина



