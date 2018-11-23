На 2,5 года условно осужден директор одной из школ Ленинского района Еврейской автономии за гибель шестиклассника, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, директор учебного заведения внес изменения в расписание для учащихся 6-го класса. Вместо шести привычных уроков в тот злополучный день было всего три. Однако об изменении расписания руководитель не счел нужным уведомить родителей учеников, которые проживают преимущественно в соседних населенных пунктах.

Именно поэтому трое шестиклассников беспрепятственно покинули школу и отправились на сопку, чтобы посмотреть на село с высоты птичьего полета. На обратном пути один из учеников упал с высокого крутого склона сопки. От полученных травм ребенок скончался.

Суд признал директора виновным в гибели шестиклассника.

Екатерина Брязгунова