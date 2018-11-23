У россиян стали чаще выявлять рак, сообщает DEITA.RU.



По новым данным Минздрава, за десять лет количество людей с онкологией увеличилось на 14%. При этом врачи указывают на то, что общий уровень раннего выявления болезни всё ещё остаётся низким. Примерно треть всех, кому был поставлен диагноз, проходили последнее обследование более года назад.

Специалисты связывают рост числа раковых заболеваний с увеличением продолжительности жизни людей и развитием технологий по его выявлению.

Дмитрий Шевченко