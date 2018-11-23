В субботу, в День защитника Отечества, массовая вакханалия происходила в Шкотовском районе Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Судя по видео, в селе Стеклянуха мужчины, спешившие отпраздновать День защитника Отечества, умудрились и утопить машины, и застрять во льдах.

Как сообщают очевидцы, это безобразие творилось до вечера. На место тех, кого успели вытащить, добавлялись все новые и новые автомобили.

Праздник превратился в спортивные соревнования.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова