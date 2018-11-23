В дневное время в полицию позвонил житель Первореченского района и сообщил, что в ручье рядом с жилым домом на улице Адмирала Горшкова он обнаружил снаряд. На место происшествия выехали стражи порядка, которые оцепили прилегающую территории и осмотрели подозрительную находку, сообщает DEITA.RU.

В ходе работы было установлено, что в ручье находится артиллерийский снаряд калибра 57 мм без взрывателя, поэтому эвакуация дома не проводилась. Вызванные по данному адресу военные саперы изъяли боеприпас и вывезли его на полигон для последующей утилизации.

По факту случившегося проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить, откуда в ручье появился снаряд.

Игорь Бегунов