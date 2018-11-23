Весеннее тепло вернётся во Владивосток с приходом марта, об этом DEITA.RU сообщили приморские синоптики.

Погода наступившей недели в Приморье ожидается спокойной. Лишь в последний рабочий день на севере Приморья есть вероятность небольшого снега из-за смещения малоактивного атмосферного фронта.

Первая половина недели окажется под влиянием антициклона. Ночи будут морозными, 2–15 градусов мороза, в горных районах до минус 23-х. Днём воздух будет хорошо прогреваться, 4–10 со знаком плюс, местами от минус 4-х до плюс 2-х.

Во второй половине недели атмосферное давление будет падать. Ночи станут теплее. Днём в Приморье будут преобладать положительные температуры воздуха: 2–10 градусов тепла, лишь на северо-востоке около нуля.

Во Владивостоке на этой неделе без осадков. Минимальная температура в первой половине недели составит 2–5 градусов мороза, максимальная 2–5 градусов со знаком плюс. Во второй половине рабочей недели температурный фон повысится 3–4 градуса.

Екатерина Брязгунова