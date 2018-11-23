Вечером в понедельник, 11 марта, и в ночь на вторник, 12 марта, в Приморье ожидается небольшой снег, возможно, дождь со снегом, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примгидромете, в воскресенье и понедельник в Приморском крае, в том числе в Дальневосточной столице, погода преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха около нуля, с небольшим минусом. В горных районах региона немного прохладнее, до 10–11 градусов со знаком минус.

Днем теплее. Во Владивостоке до 5 градусов тепла, и до плюс 9 градусов в южных районах края. Вечером в понедельник во Владивостоке поднимется сильный ветер, до 14 метров в секунду.

Екатерина Брязгунова