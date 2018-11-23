Помидоры с огурцами начнут дешеветь в ближайшем будущем, об этом заявил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников, сообщает DEITA.RU.

Так, за неделю, с 25 февраля по четвертое марта, помидоры подешевели на 0,2%. Огурцы пока еще дорожают, но снижение цены, по мнению Ситникова, - дело времени.

Как рассказал эксперт, это связано с влиянием повышения НДС и отменой господдержки на этот год. Кроме того, солнечных дней в январе и феврале этого года было значительно меньше, чем в январе и феврале прошлого года. Потому и объемы производства помидоров и огурцов не столь высоки, какими могли быть, пишет РГ.

Таисия Масина