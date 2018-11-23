В районе маяка в городе Владивосток оторвало лёд, достаточно далеко от берега, сообщает DEITA.RU.

На одной из льдин остался хромой пёс. "Кто нибудь помогите" - писали приморцы с разных городов. Помочь решилась девушка Юлия. Несмотря на поздний вечер, она помчалась на выручку собаке.

"Её пытались до нас ребята на катере спасать, она от них убегала, в итогесама выбралась" - рассказала девушка. Приморцев можно успокоить - собака спасена.

Екатерина Брязгунова