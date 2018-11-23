Актер Максим Виторган сообщил о разрыве отношений с телеведущей и политиком Ксенией Собчак, сообщает DEITA.RU.

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», - написал Максим Виторган в своем Instagram аккаунте.

В январе 2019 года в московском ресторане между Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым (которому приписывают романтические отношения с Собчак) произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети появилось видео драки.

Дмитрий Санников