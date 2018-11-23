Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании Комитета по экономической политике и собственности уточнили перечень документов для нуждающихся в социальном жилье, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Как отметил председатель комитета Сергей Ищенко, подготовленный проект изменений согласован с органами местного самоуправления и направлен на совершенствование правоприменительной практики действующего краевого закона «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма».

Народные избранники уточнили, что документы подаются в органы местного самоуправления по месту жительства гражданина. Перечень также дополняется пунктом о том, что гражданину наряду с другими документами теперь будет необходимо предоставлять страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на себя и членов семьи. Это позволит органам местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно запрашивать сведения о пенсиях, компенсационных и иных выплатах, полученных гражданами, в Пенсионном фонде Российской Федерации, в налоговых и иных органах.

Кроме того, гражданин наряду с заключением независимого оценщика о рыночной стоимости либо документами, подтверждающими инвентаризационную стоимость недвижимого имущества, может предоставить сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества, находящегося в собственности его и (или) членов его семьи.

Как отмечают законодатели, вносимые в краевой закон изменения, с одной стороны, упростят для граждан процедуру предоставления необходимых сведений и документов, и, с другой стороны, позволят органам местного самоуправления более объективно оценивать имущественное положение граждан, претендующих на получение бесплатного жилья по договорам социального найма.

По решению комитета проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» будет рассмотрен на очередном заседании Законодательного Собрания.

Дмитрий Санников