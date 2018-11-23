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Source «Deita.ru»
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На территории одного из частных предприятий Владивостока найден контейнер, содержимое которого потянуло на  статью, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке. 

1

Так,  в нем находились почти 1,5 тонны морепродуктов - краба,

трепанга, креветки, мяса краба, икры рыб лососевых и осетровых пород. Хозяин контейнера не смог объяснить происхождение и назначение рефрижератора,  а также не смог предоставить документы на продукцию. 

2

По данному факту возбуждено дело об административном

правонарушении по статье «Нарушение правил и

требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в

территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом

море».

3

Ведется разбирательство.

Таисия Масина 

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