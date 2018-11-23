Содержимое контейнера частного предприятия потянуло на статью
На территории одного из частных предприятий Владивостока найден контейнер, содержимое которого потянуло на статью, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке.
Так, в нем находились почти 1,5 тонны морепродуктов - краба,
трепанга, креветки, мяса краба, икры рыб лососевых и осетровых пород. Хозяин контейнера не смог объяснить происхождение и назначение рефрижератора, а также не смог предоставить документы на продукцию.
По данному факту возбуждено дело об административном
правонарушении по статье «Нарушение правил и
требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом
море».
Ведется разбирательство.
Таисия Масина