На территории одного из частных предприятий Владивостока найден контейнер, содержимое которого потянуло на статью, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке.





Так, в нем находились почти 1,5 тонны морепродуктов - краба,

трепанга, креветки, мяса краба, икры рыб лососевых и осетровых пород. Хозяин контейнера не смог объяснить происхождение и назначение рефрижератора, а также не смог предоставить документы на продукцию.





По данному факту возбуждено дело об административном



правонарушении по статье «Нарушение правил и

требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в

территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом

море».





Ведется разбирательство.

Таисия Масина