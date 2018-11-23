Страховая Группа «СОГАЗ» заключила договор на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников крупнейшей в России сети локомотиворемонтных заводов — АО «Желдорреммаш» (входит в Группу компаний «ЛокоТех»), сообщает DEITA.RU.

Согласно договору, полисами ДМС обеспечены более 20 600 работников компании. В это число входят и сотрудники Уссурийского ЛРЗ – филиала АО «Желдорреммаш». Срок действия договора — 12 месяцев.

Программа страхования предусматривает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорую медицинскую помощь, консультативно-диагностическую помощь в специализированных медицинских учреждениях, плановую и экстренную госпитализацию, а также экстренную и неотложную помощь на территории Российской Федерации.

Екатерина Брязгунова