Программы «солнечного радио» помешают приморским телезрителям смотреть эфирное телевидение, сообщили DEITA.RU в пресс-службе филиала РТРС «Приморский КРТПЦ».

Краткосрочные перерывы в вещании эфирного телевидения и радио возможны в Приморье в связи с солнечной интерференцией.

Интерференция – это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии, что создает помехи для радиоприборов. Солнце, как мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал наземных передающих станций.





В период интерференции на экранах могут появляться «шумы» изображения и звука вплоть до полного отсутствия сигнала (длительность от 10 до 24 минут).

Дмитрий Санников