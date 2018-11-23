В 2018 году в Приморском края сотрудниками ГИБДД осуществлено свыше 160 тыс. регистрационных действий, при этом в 1300 случаях выявлены факты совершения владельцами транспортных средств действий, имеющих признаки преступлений, в том числе: 1145 фактов наличия признаков изменения или уничтожения маркировочных обозначений номерных агрегатов, а также 107 фактов предоставления документов с признаками подделки. Кроме того, установлено 13 автомашин, находящихся в розыске, а также 12 автомобилей - «двойников», сообщили DEITA.RU в УИВД Приморья.

Чтобы обезопасить жителей региона от преступных действий недобросовестных граждан, в регистрационных пунктах Госавтоинспекции Приморского края осуществляется возможность проверки «прошлого» транспортного средства перед его приобретением.

Каждую среду с 13.00 до 16.30 на площадке осмотра автотранспорта проводится консультация и осмотр транспортных средств с обязательным присутствием продавца (собственника АМТС) и покупателя в целях недопущения легализации транспортных средств с измененной маркировкой и с нарушением целостности конструкции транспортного средства, а также проверка лиц, документов и автомобилей по автоматизированным базам данных на предмет нахождения их в розыске, а также наличия у граждан неоплаченных административных штрафов.

Граждан, намеревающихся произвести регистрационные действия, Госавтоинспекция Приморского края призывает активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет: это удобно и существенно экономит время. Если при получении государственных услуг возникают какие-то проблемы, гражданин может обратиться к сотрудникам Госавтоинспекции, - как лично, так и через Интернет.

Михаил Грач