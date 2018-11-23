Россельхознадзор из-за нарушений приостановили ввоз во Владивосток крупной партии рыбной продукции, сообщает DEITA.RU.

По информации ведомства, при ввозе во Владивосток из места промысла крупной партии мороженой рыбной продукции (молоки трески, печень трески, палтус) общим весом 6 тонн 992 кг специалисты выявили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований.



Оказалось, что на маркировке товара и документах, сопровождающих товар, неправильно указаны сроки годности. Это говорит о нарушении изготовителем требований Федерального закона (от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов») и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя».



Как уточняют эксперты, информация для потребителя должна быть понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств и других сведений о пищевом продукте.



На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления было принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции. Продукцию изъяли и поместили на изолированное хранение до устранения выявленных нарушений, после чего груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Ирина Петрова