115 тонн камбалы с нарушением температурного режима задержано в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Более центнера мороженой желтоперой камбалы было обнаружено специалистами в грузовых автомобилях на территории Владивостокского морского рыбного порта во вторник, 5 марта. При этом температура в рефрижераторах составляла 14 градусов ниже нуля, хотя норма — 18 градусов со знаком плюс.

Как отметили в ведомстве, на данный момент продукция направлена на дозаморозку, после этого ее можно будет использовать по назначению.

Екатерина Брязгунова