На одну тысячу мужчин в России приходится 1156 женщин, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали специалисты Росстата.

Как пишет РИА ФАН, соотношение сильно меняется в зависимости от возрастной группы. Так, в возрастной группе до 34 лет на одну тысячу мужчин приходится 960 женщин. Затем количество россиянок становится значительно больше. В возрастной группе от 35 до 39 лет их уже 1027 в расчете на одну тысячу представителей мужского пола. А в возрастной группе старше 70 лет на тысячу мужчин приходится 2377 женщин.

Отметим, на сегодняшний день в России проживают 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.

Екатерина Брязгунова