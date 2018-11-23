Ученые Института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии прокомментировали состояние содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье морских млекопитающих, сообщает DEITA.RU.

Так, изучив фото и видео, снятые в "китовой тюрьме", Вера Краснова,

научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, специалист по белухам, заключила, что некоторые белухи больны инфекционными заболеваниями. Об этом говорят черные пятна на коже.

Ее слова подтверждает и кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина Татьяна Денисенко. По ее наблюдениям, пишет РГ, у животных видны язвы и образования, которые могут быть признаком грибковых, бактериальных и вирусных инфекций.

Состояние остальных животных определить не смогли из-за плохого качества фото. Но заметили у одной из косаток поражения спинного плавника, кожи вокруг дыхала. У другой - язвы и папулы на голове. Одно из животных со сломанным зубом, гематомами, воспаленным шрамом и поражениями кожи.

Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло, а факт этого тщательно скрывается. Полиция города Находки проводит проверку по данному инциденту.

Ситуация с "китовой тюрьмой" уже вышла и за пределы Приморья, и за пределы России. Данным вопросом заинтересовался не только Владимир Путин, но и голливудские звезды - Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо.



Таисия Масина