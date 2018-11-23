За чертой бедности находятся более 250 тысяч приморцев, сообщает DEITA.RU. В Федерации профсоюзов Приморского края указывают, что у 258,3 тысячи жителей Приморья среднедушевой доход меньше 12 537 рублей.

Среди самых бедный оказались 26,6 тысячи пенсионеров, социальная пенсия которых чуть больше 10 тысяч рублей. Государство доплачивает им до расчетного прожиточного минимума.

Также в это число попали семьи с несовершеннолетними детьми и низким уровнем дохода. Таких семей в крае 35 тысяч. Больше всего в помощи нуждаются семьи с двумя детьми.

Анастасия Туркова