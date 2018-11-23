Кульминационный момент наступает как раз в самый весенний праздник – 8 марта, сообщает DEITA.RU.

На несколько дней, с 8 по 10 марта, Владивосток станет местом притяжения лучших кикбоксеров со всего региона. Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт приглашает всех любителей этого зрелищного вида спорта в многофункциональный комплекс с универсальными и специализированными залами «Восток-спорт»,( ул.Лейтенанта Шмидта, 17).





Торжественное открытие важных региональных соревнований, организованных Федерацией кикбоксинга Приморского края, состоится 8 марта в 14 часов. Зрелище обещает быть ярким и захватывающим. Еще бы! Награда для бойцов-победителей высока – чемпионат России.





«Желаю участникам турнира продемонстрировать свое мастерство и показать красивые бои, - сказал советник вице-губернатора Приморья, президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, - Пусть чемпионом станет сильнейший: тот, кто усиленно и упорно тренировался, и больше других будет стремиться к победе», - отметил Виктор Тарабарин.

Напомним, турнир будет проходить три дня с 8 по 10 марта, начало соревнований в 10 часов, вход свободный.

Инна Эстрина