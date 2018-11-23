Сотни жителей Владивостока предупреждены об отключениях электричества, которые начнутся во вторник, 5 марта, с 9 утра, сообщает DEITA.RU.

Отключения продлятся до 17.00, к ним подготовиться необходимо жителям домов по следующим адресам:

Первомайский район

Добровольского ул. 9

Пацаева ул. 1/3, 3, 5, 5А

Первореченский район

Жигура ул. 4

Океанский пр-кт 100, 102, 104, 106, 106/1

Острякова пр-кт 6

Советский район

Александровича ул. 1, 13А, 15, 17, 17А, 25, 27, 29, 3, 33, 37, 5, 7, 84, 86, 9А, 9Б

Восточная 1-я ул. 39

Гайдара ул. 10

Кулибина ул. 12, 13, 16, 17, 1

Лермонтова ул. 56, 56А

Овражная (пос. Трудовое) ул. 20, 22, 24

Подъемная ул. 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7, 19

Путятинская ул. 32, 38, 44, 48, 51, 53, 55, 59, 79, 63, 65

Шахтовая ул. 10

Фрунзенский район

Адмирала Фокина ул. 1

Батарейная ул. 1

Инженерный пер. 14А

Леонова ул. 64

Океанский пр-кт 35, 83, 97

Союзная ул. 21, 28

Томская ул. 17А, 19, 19А, 21, 6

Ялтинская ул. 14, 15, 18, 20

Таисия Масина