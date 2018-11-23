В субботу, 9 марта, один из сотрудников посольства США попытался пронести в аэропорт Шереметьево мину, сообщает DEITA.RU. Об инциденте рассказывает МИД России и добавляет, что это провокация.

Взрывотехники подтвердили, что американский гражданин нёс в багаже мину со взрывателем. При осмотре обнаружилось, что взрывчатого вещества в ней нет, но его следы присутствуют.

Опасный объект изъяли, а сотрудника посольства отпустили — он улетел в Америку следующим же рейсом.

Линейное управление МВД России сразу же уведомило о происшествии посольство США и теперь ждёт разъяснений.

Анастасия Туркова