Закончился громкий процесс над бывшим начальником отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ полковником Сергеем Михайловым и менеджером отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым, сообщает DEITA.RU.

Они осуждены за госизмену. Согласно приговору, Михайлов лишится звания, сядет на 22 года в колонию строгого режима и заплатит штраф в 400 тысяч рублей. Стоянов сядет на 14 лет со штрафом 150 тысяч рублей. Кроме того, пишет РГ, Стоянов лишен специального звания "майор милиции", так как является бывшим сотрудником МВД.

Напомним, по версии следствия полковник Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку основателя и генерального директора процессинговой компании Павла Врублевского. Именно эту компанию в 2010 году обвиняли в организации DDoS-атаки на платежную систему. Кроме того осужденные уличены в передаче некой секретной информации иностранным спецслужбам. Михайлов скачал на диск секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-розыскной деятельности по делу Врублевского, которого в США считают киберпреступником, и передал его сотруднику "Лаборатории Касперского" Стоянову. Тот, в свою очередь, передал диск агентам иностранных спецслужб, находясь в 2011 году на конференции по кибербезопасности в Канаде. На этих манипуляциях оба заработали 10 миллионов долларов.

Таисия Масина